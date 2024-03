Mercato - PSG : Un gros transfert déjà annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d’un gros renfort offensif pour le prochain mercato estival afin de remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait notamment des vues sur Luis Diaz, l’attaquant colombien de Liverpool. Et le père de ce dernier s’est confié auprès de la presse espagnole en laissant la porte ouverte à un transfert à l’issue de cette saison…

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé quittera le PSG l’été prochain, et la direction du club de la capitale doit déjà se mettre en quête de son successeur sur le front de l’attaque. Plusieurs noms reviennent avec insistance à cet effet, comme par exemple celui de Luis Diaz (27 ans, Liverpool). Et le père de l’attaquant colombien laisse déjà bon espoir au PSG…

Le père de Luis Diaz se confie

Interrogé par La Cadena Ser, il a d’abord évoqués les contacts par le passé avec le Real Madrid et l’Atlético : « Quand il a quitté Porto, je ne savais s’il y avait quelque chose de positif avec les clubs de Madrid. On a entendu des choses, mais je n’ai jamais su s’il y avait quelque chose de plus. Avec Liverpool, tout était plus précisé. La direction a été plus précise pour que Luis arrive là-bas », explique le père de Luis Diaz.

« Les clubs sont actifs »