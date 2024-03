Le PSG tente une folle opération et reçoit une réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d'hiver, le PSG a vu le Bayern Munich s'intéresser à Nordi Mukiele. Ouvert à une vente de son défenseur, le club parisien a ainsi négocié avec les Bavarois en tentant d'inclure Joshua Kimmich, mais également Matthijs De Ligt dans l'opération. Cependant, le défenseur néerlandais n'envisage pas de transfert.

Cet hiver, le PSG n'a pas été particulièrement actif, mais a tout de même enrôlé Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Côté départ, il y a en revanche eu très peu de mouvements, bien que Nordi Mukiele soit passé proche d'un départ au Bayern Munich. Durant les négociations, le PSG a tenté d'inclure un joueur dans le deal, notamment Matthijs de Ligt. Et s'il semblait ouvert à un départ, le Néerlandais ferme désormais la porte.

De Ligt ferme la porte à un transfert

« Non, je suis très heureux au FC Bayern. Le club et les supporters m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Je me sens bien maintenant. Je suis très satisfait maintenant et j'espère que nous pourrons jouer de très bons matchs cette saison et aller très loin en Ligue des champions », lance Matthijs De Ligt au micro de Sky Sport .

«Je suis très heureux au Bayern»