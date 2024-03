Mercato : Le PSG a raté un joueur de l’Algérie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l’OGC Nice cet hiver après avoir pourtant été un joueur majeur des Aiglons pendant près de six ans, Youcef Atal a même été annoncé dans le viseur du PSG à une période. Et le latéral droit algérien, qui évolue désormais en Turquie, explique pourquoi le deal ne s’est pas fait avec le club parisien en 2019.

Condamné pour provocation à la haine après avoir partagé un message sur ses réseaux sociaux qui concernait le conflit israélo-palestinien, Youcef Atal a finalement été lâché par l’OGC Nice en février dernier, pour se relancer du côté d’Adana Demirspor. Pourtant, la carrière du latéral droit algérien de 27 ans aurait pu prendre une toute autre tournure…

Le PSG voulait Atal

Annoncé dans le viseur du PSG en 2019, Youcef Atal confirme et donne sa version des faits dans un entretien accordé à So Foot : « Pourquoi je n’ai pas pu rejoindre le PSG ? J’avais fait une première grosse saison à Nice, et il y avait l’opportunité de quitter le club au bout d’un an, mais ça ne s’était pas fait. Après la victoire en Coupe d’Afrique 2019, j’aurais dû partir et passer une étape. Nice ne voulait pas me lâcher, mais les blessures ne m’ont pas permis de refaire une belle saison », explique le joueur de l’Algérie.

« J’aurais dû faire différemment »