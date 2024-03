Mercato : Le PSG menacé de partout pour ce transfert ?

Alexis Brunet

Le PSG a récemment décidé de changer sa stratégie, et d'axer son recrutement sur des jeunes talents, très prometteurs. Dans ce sens, Luis Campos aurait coché le nom de Franco Mastantuono, milieu de terrain de 16 ans, de River Plate. Mais le club de la capitale ne serait pas le seul sur le dossier, puisque de nombreux clubs européens seraient aussi intéressés par le jeune Argentin.

Encore une fois, le PSG va sans doute être l'un des acteurs majeurs du mercato estival. Le club de la capitale va chercher à se renforcer dans tous les secteurs de jeu, et notamment au milieu de terrain. Les dirigeants parisiens veulent mettre la main sur un joueur d'expérience, et le nom de Joshua Kimmich ressort avec insistance. Bruno Guimarães est aussi ciblé, mais il sera difficile de mettre la main sur le Brésilien, d'autant plus que Manchester City aurait aussi coché le nom de l'ancien joueur de l'OL.

Mastantuono est ciblé par le PSG, mais pas seulement...

Mais le PSG pourrait aussi mettre la main sur un jeune élément très prometteur au milieu de terrain. D'après les informations d' O Jogo, le club de la capitale pisterait le joueur de River Plate, Franco Mastantuono. Ce dernier n'a que 16 ans, mais il a déjà été titularisé à de nombreuses reprises, et il attire les recruteurs de nombreuses formations européennes. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, le Benfica Lisbonne, Manchester United et Manchester City seraient aussi sur le dossier.

Le PSG a déjà recruté Gabriel Moscardo

En attendant de savoir si Franco Mastantuono va rejoindre le PSG, Luis Campos peut déjà se vanter d’avoir mis la main sur Gabriel Moscardo. Le conseiller football parisien a recruté le milieu de terrain brésilien cet hiver, mais il ne débarquera au club de la capitale que l’été prochain. Le joueur de 18 ans rejoindra donc, à Paris, ses deux compatriotes, Marquinhos et Lucas Beraldo.