Mercato - OM : Un entraîneur a menti en direct ?

Jorge Sampaoli a de nouveau commenté son départ de l’OM, datant de l’été 2022, dans la presse. Cette fois-ci, c’est sur RMC que l’entraîneur argentin a vidé son sac. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et consultant de la radio, Eric Di Meco dénonce un mensonge de sa part.

Lundi soir, Jorge Sampaoli était l’invité de Rothen s’enflamme. L’ex-entraîneur de l’OM passé au club entre février 2021 et juin 2022 est revenu sur sa décision de s’en aller de l’Olympique de Marseille, sur un coup de tête après les arrivées de Samuel Gigot et d’Isaak Touré. La tendance à l’époque concernant son choix de plier bagage était liée à son supposé mécontentement sur les débuts du mercato.

«J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG»

Sur les ondes de RMC , Sampaoli a confirmé les rumeurs en énonçant notamment les propos suivants. « J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. (…) Pour vraiment progresser, le club avait besoin d'un autre type de joueurs. Et le club n'était pas en condition de me les apporter ». Pour Eric Di Meco, Jorge Sampaoli serait quelque peu malhonnête.

Sampaoli se voile la face selon Di Meco !