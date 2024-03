Transferts : Mbappé s'en va, il prépare un sale coup au PSG

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Brentford, Ivan Toney a alerté le PSG. En effet, l'écurie parisienne penserait à recruter le buteur anglais de 28 ans pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Toutefois, la direction du PSG doit se frotter à Arsenal sur ce dossier. Les Gunners étant prêts à attendre l'été 2025 pour boucler un coup à 0€ avec Ivan Toney.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas rempiler. En effet, le numéro 7 parisien compte quitter le club rouge et bleu librement et gratuitement cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

Deschamps annonce du lourd pour un joueur du PSG https://t.co/cVJwR8mAfT pic.twitter.com/Pb3AGTERW6 — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Un duel PSG-Arsenal pour Ivan Toney ?

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG aurait coché plusieurs noms, et notamment celui d'Ivan Toney. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait un adversaire de taille pour le transfert du buteur de Brentford.

Arsenal veut boucler un transfert à 0€ en 2025