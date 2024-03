Mercato : Zidane à l’OM, un champion du monde vend la mèche

Hugo Chirossel

Alors qu’il n'a toujours pas repris du service depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, Zinédine Zidane fait régulièrement l’objet de rumeurs à propos de son avenir. Dernièrement, une potentielle arrivée à l’OM en cas de rachat du club était évoquée, ce que Robert Pirès aimerait beaucoup voir se réaliser.

Ces dernières années, l’OM, propriété de Frank McCourt depuis octobre 2016, est constamment annoncé proche d’un rachat, notamment par l’Arabie Saoudite. Comme indiqué par France Bleu Provence , Zinédine Zidane pourrait débarquer sur le banc de Marseille si jamais les Saoudiens en devenaient les nouveaux propriétaires. Cela reste à confirmer, mais une chose est sûre, comme l’avait indiqué son fils Luca, parler de Zinédine Zidane à l’OM n’est pas un tabou.

McCourt balance tout sur le rachat de l’OM ! https://t.co/zzrgULUNgn pic.twitter.com/GfaGrXXaop — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Pirès veut voir Zidane à l’OM

Comme il l’a confié au média Carré , Robert Pirès aimerait bien voir Zinédine Zidane débarquer à l’OM : « Zizou à l'Olympique de Marseille, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir. Après, le connaissant, il faut que le projet soit intéressant. Je vais même pas parler d’argent, ça ce n’est pas mon problème et je m’en fous complet. Mais il faut lui proposer un projet, et surtout, lui proposer des joueurs. Des joueurs avec lesquels il va sentir quelque chose et se dire : “ok avec eux, je peux gagner”. Ça c’est important. Si demain il décide d’aller à l’OM, ce sera avec ces conditions, ça c’est sûr . »

« C’est l’effectif qui est important pour Zizou »