Mercato - OM : L’annonce surprise, la famille Zidane bientôt à Marseille ?

Et si Luca Zidane avait vendu la mèche pour une arrivée d’un Zidane à l’OM à l’avenir ? Pressenti pour devenir le manager général du club si jamais les investisseurs saoudiens venaient à le racheter, Zinedine Zidane pourrait également voir son fils Luca débarquer au vu des propos tenus par le principal intéressé envers l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille pourrait à tout moment être racheté par de riches investisseurs saoudiens. Plus les semaines passent, plus cette tendance semble se confirmer. D’ailleurs, l’enfant du pays Zinedine Zidane serait pressenti pour devenir le manager général de l’OM si jamais le club phocéen était bel et bien vendu par le propriétaire Frank McCourt.

Mercato - OM : En galère, Longoria ressort un vieux dossier https://t.co/hG7yUmsHdM pic.twitter.com/qTqo6fPCP8 — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Luca Zidane «Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM»

Pour le média Carré , son fils de 25 ans Luca Zidane a clairement fait savoir que l’OM était un challenge attirant pour la légende du Real Madrid et du football français. « Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM. On n’en parle pas trop, c’est lui qui prendra sa décision. Quoi qu’il arrive, on sera content. Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué (rires) ».

«L’OM ? Ça a été un rêve d'y jouer et ça l'est toujours»