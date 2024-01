Mercato - OM : Benatia tente un nouveau coup en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus un secret, l'OM cherchera à se renforcer dans le couloir gauche de sa défense. Et pour cause, malgré l'arrivée d'Ulisses Garcia, le départ de Renan Lodi, qui s'est engagé avec Al-Hilal, change la donne pour le club phocéen qui multiplie les pistes dans ce secteur de jeu. Medhi Benatia tenterai d'ailleurs un nouveau coup en Ligue 1.

C'est désormais la priorité de l'OM. En débutant le mercato, le club phocéen s'était mis en quête d'un latéral gauche. Mais il en faut désormais deux après le départ de Renan Lodi, qui s'est engagé avec Al-Hilal. Un premier joueur est arrivé à ce poste à savoir Ulisses Garcia, mais Pablo Longoria souhaite en dénicher un second. Et ce dossier est compliqué.

L'OM enchaîne les pistes à gauche...

En effet, l'OM a activé plusieurs pistes depuis l'ouverture du mercato, mais elles se sont toutes soldées par un échec. David Jurasek va rejoindre Hoffenheim tandis que Josh Doig devrait s'engager avec Sassuolo. Pablo Longoria avait ainsi l'intention d'insister pour le transfert d'Adrien Truffert, mais le Stade Rennais n'a pas l'intention de vendre son joueur.

... et tente le coup pour Bradley Locko ?