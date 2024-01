Mercato - OM : Longoria s'est fait recaler en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un latéral gauche malgré l'arrivée d'Ulisses Garcia, l'OM a bien du mal à trouver le profil idéal. Et pourtant, Pablo Longoria pensait l'avoir déniché en Ligue 1 puisqu'il était très intéressé par Adrien Truffert. Mais le Stade Rennais n'a rien cédé pour son joueur sous contrat jusqu'en 2026 qui s'éloigne donc de Marseille.

C'est le dossier brûlant de l'OM en cette fin de mercato. Après avoir obtenu la signature d'Ulisses Garcia en provenance des Young Boys de Berne, le club phocéen cherche un autre latéral gauche compte tenu du départ de Renan Lodi qui a filé à Al-Hilal. Dans cette optique, la priorité se nommait Adrien Truffert.

C'est terminé pour Truffert ?

Néanmoins, ce dossier était très compliqué, et RMC Sport confirme qu'il est désormais très peu probable de voir l'international français (1 sélection) s'engager à l'OM. Et pour cause, bien qu'Adrien Truffert était réceptif à l'intérêt marseillais, le Stade Rennais n'a jamais voulu céder son joueur dont le contrat court jusqu'en 2026.

Vers un retour de Nuno Tavares ?