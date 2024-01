Mercato - OM : Un transfert à 8M€ dicté par un grand regret de Longoria

Thibault Morlain

Après Jean Onana et Ulisses Garcia, l’OM va renforcer son secteur offensif. En effet, le club phocéen s’est visiblement mis d’accord avec le club de de FK Bodo/Glimt pour le transfert de l’attaquant camerounais, Faris Moumbagna. L’OM devrait débourser pour s’offrir les services du buteur de 23 ans. Un moyen pour Pablo Longoria d’enfin oublier l’échec de Marseille avec Terem Moffi ?

Du côté de l’OM, on a déjà bouclé deux recrues en ce mercato hivernale et la troisième serait imminente. Après la défense et le milieu de terrain, c’est l’attaque de Gennaro Gattuso qui va voir une nouvelle tête débarquer… après la CAN. Actuellement avec le Cameroun, Faris Moumbagna est attendu à Marseille pour évoluer désormais à l’OM. Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient bouclé l’affaire moyennant 8M€, un chèque suffisant pour trouver un accord avec le FK Bodo/Glimt.



« Longoria regrette toujours d'avoir raté l'opportunité de recruter Moffi »

Journaliste pour Jeunes Footeux , Loïc Jégo a fait une confidence sur le choix de l’OM de recruter Faris Moumbagna. Cela répondrait notamment à la volonté de Pablo Longoria d’oublier l’échec Terem Moffi, qui avait refusé Marseille en janvier 2023 pour rejoindre l’OGC Nice. « Pablo Longoria regrette toujours d'avoir raté l'opportunité de recruter Terem Moffi, parti à l'OGC Nice en janvier 2023. L'OM ciblait davantage un profil "à la Moffi" sur ce mercato hivernal et Faris Moumbagna (Bodo/Glimt) présentait le profil quasi idéal aux yeux du board marseillais : grand, puissant, rapide, bon de la tête, capable de tenir le ballon dos au but et de décrocher pour aller chercher les ballons plus bas », a-t-il expliqué sur Facebook .

« L'un des premiers noms proposés par Benatia »