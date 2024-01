Mercato - PSG : Ça va être une galère pour remplacer Mbappé !

Thibault Morlain

Cette saison, Kylian Mbappé porte bel et bien le maillot du PSG, mais pour le prochain exercice, cela pourrait ne pas être le cas. Dans sa dernière année de contrat, le Français peut dès à présent s’engager librement avec le club de son choix et le rejoindre à l’été. Perdre Mbappé serait forcément un énorme coup dur pour le PSG, qui devra alors remplacer son numéro 7. Et cela ne s’annonce pas simple du tout…

L’avenir de Kylian Mbappé est le grand feuilleton du marché des transferts. Et pour cause, depuis le 1er janvier, étant dans sa dernière année de contrat au PSG, le Français peut actuellement négocier avec d’autres clubs et se mettre d’accord pour une arrivée libre à l’été. Forcément, cela renforce l’idée d’un possible départ de Mbappé au Real Madrid, mais le PSG n’a pas dit son dernier mot, travaillant encore et toujours sur la prolongation du joueur de Luis Enrique. Il n’empêche qu’à Paris, on préparerait également le scénario où Kylian Mbappé s’en va et la succession de l’international français sera très compliquée.

« C’est impossible de remplacer Kylian Mbappé par Haaland »

Le PSG réussira-t-il à remplacer Kylian Mbappé en cas de départ de l’international français ? Au micro de RMC , Jérôme Rothen a évoqué la succession de Mbappé, prévenant le club de la capitale de la galère qui s’annonce : « Le PSG a envie de connaitre au plus vite la décision de Mbappé pour enclencher un recrutement pour essayer de remplacer Kylian. Tu ne le remplaces pas par un joueur. Aujourd’hui, toutes les mega stars en Europe sont prises. C’est impossible de remplacer Kylian Mbappé par Haaland. Impossible. Il faut arrêter de rêver ».

Deux joueurs au moins pour remplacer Mbappé