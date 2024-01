Mercato - OM : C’est fini pour Pablo Longoria ?

La rédaction

Actuel président de l’OM, Pablo Longoria a posé ses valises en 2020 à Marseille, d’abord en tant que directeur du football. L’Espagnol a ensuite été promu à la tête du club de la capitale. Longoria est donc aujourd’hui aux commandes à l’OM. Mais jusqu’à quand ? Proche d'un départ il y a quelques semaines, il avait finalement fait le choix de rester sur la Canebière. Mais selon certains, le patron olympien pourrait prochainement claquer la porte.

En septembre dernier, l’OM traversait une terrible période de crise. Pris à partie par les supporters olympiens, une partie de la direction avait décidé de se mettre en retrait. Ça avait notamment été le cas de Pablo Longoria, président du club phocéen. Au milieu de ce tremblement de terre à l’OM, il était fortement préssenti que l’Espagnol allait quitter ses fonctions de fonction. Mais finalement, après plusieurs jours de réflexion, Longoria avait décidé de continuer à la tête du projet McCourt. Mais un départ pourrait n’être que partie remise…



« Tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin »

Alors que Pablo Longoria est actuellement occupé par le mercato de l’OM, l’avenir de l’Espagnol fait l’objet de certaines rumeurs. Selon certains échos, l’Espagnol pourrait même s’en aller à l’issue de ce mois de janvier. Thibaud Vézirian l’a d’ailleurs assuré, Longoria va prochainement quitter l’OM après Javier Iriondo : « Iriondo avait indiqué à des proches en privé qu’il finirait ses tâches et qu’il partirait d’ici la fin janvier ; c’est tout à fait ce qui s’est passé, donc il n’y a aucune surprise là-dedans. Maintenant, on nous annonce que le prochain, c’est Longoria. Vu ce qui s’est passé en septembre, tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin ».

Le prochain départ à l’OM ?