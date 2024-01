Mercato - PSG : Kylian Mbappé lassé... par la France ?

Axel Cornic

A 25 ans et après toute une carrière passée en France, Kylian Mbappé pourrait bien avoir envie de nouveaux horizons. Et le moment est parfait, puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans quelques mois et si selon nos informations aucune décision définitive n’a encore été prise, il pourrait bien sauter sur l’occasion pour partir à l’étranger.

Difficile d’être Kylian Mbappé. Véritable idole des jeunes générations, l’attaquant porte sur ses épaules tous les espoirs du football français. Il a d’ailleurs été intronisé capitaine de l’équipe de France par Didier Deschamps et son importance au PSG n’est plus à montrer.

Kylian prisonnier de la renommée de Mbappé ?

Et si Mbappé en avait marre de tout ça ? Car La Gazzetta dello Sport laisse entendre que la star du PSG pourrait bien se laisser tenter par un départ de la Ligue 1, afin d’avoir une vie plus tranquille. Il semble en effet penser que ses journées pourraient être différentes en Espagne ou en Angleterre, alors qu’en France il ne semble pas beaucoup profiter de son temps libre.

Il rêve d’une vie simple