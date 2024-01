Mercato - FC Nantes : Grâce à l’OL, le jackpot est touché

Thibault Morlain

Cet hiver, le FC Nantes a déjà accueilli deux nouveaux joueurs. Parmi eux, on retrouve notamment Tino Kadewere. Plus vraiment en odeur de sainteté à l’OL, le Zimbabwéen a été prêté avec option d’achat chez les Canaris. Un renfort donc pour Jocelyn Gourvennec qui se réjouit d’avoir Kadewere désormais sous ses ordres.

En difficulté à l’OL, Tino Kadewere voulait jouer plus. Pour cela, il a donc fait ses valises en ce mois de janvier et il a été prêté avec option d’achat au FC Nantes. L’attaquant zimbabwéen a ainsi rejoint l’effectif de Jocelyn Gourvennec, qui s’est exprimé ce mardi sur l’arrivée de Kadewere à Nantes.

« Les dirigeants des deux clubs ont fait ce qu’il fallait »

Présent aux côtés de Tino Kadewere pour sa présentation ce mardi, Jocelyn Gourvennec a tenu à remercier l’OL. « Le courant est bien passé. Il fallait que ce soit faisable assez vite. Les dirigeants des deux clubs ont fait ce qu’il fallait », a-t-il expliqué.

« C’est un vrai joueur d’équipe »