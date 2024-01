Mercato - FC Nantes : Il boucle son transfert et se justifie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, Tino Kadewere a pris la décision de partir pour s’engager en faveur du FC Nantes. Présent face à la presse ce mardi, l’attaquant de 28 ans a eu l’occasion de revenir sur son choix, lui qui a rapidement trouvé le chemin des filets avec sa nouvelle équipe.

Du mouvement a lieu du côté du FC Nantes cet hiver, avec notamment l’arrivée de Tino Kadewere chez les Canaris . En manque de temps de jeu à l’OL, l’ancien attaquant du HAC s’est engagé sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, une cession temporaire qui pourrait prendre la forme d’un transfert définitif avec son option d’achat assorti d’un intéressement de 25 % pour l’OL sur une potentielle revente. Double buteur dès ses débuts en Coupe de France contre Pau (4-1), Kadewere est revenu sur ce mardi sur son choix.

« C'est un club qui est intéressant »

« J'avais envie de jouer au foot. C'est un club qui est intéressant. Je connaissais le Coach. J'ai eu des échos : j'ai discuté avec Marcus et Kader. On s’est parlé avant. Le FC Nantes, ça reste un bon club qui fait de bonnes choses. J’avais besoin de ça, d’être dans un club où j’aurais du temps de jeu , s’est justifié Kadewere en conférence de presse, relayé par le compte X du FC Nantes. Je ne vais pas m'attarder sur cet objectif personnel (nombre de buts) : mon objectif est d'aider l'équipe et de maintenir le Club en Ligue 1 ».

« Pas eu encore le moment de visiter la ville de Nantes »