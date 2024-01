Mercato - FC Nantes : Transfert bouclé à l’OL, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, le FC Nantes s’est offert les services de deux joueurs, deux nouveaux attaquants. Bénie Traoré est arrivé en provenance de Sheffield United tandis que Tino Kadewere a posé ses valises chez les Canaris alors qu’il galérait du côté de l’OL. Prêté par les Gones, le Zimbabwéen est donc la nouvelle arme de Jocelyn Gourvennec, qui se frotte les mains de l’arrivée de Kadewere.

Le FC Nantes avait besoin de se renforcer offensivement cet hiver et les Canaris se sont activés en ce sens. Ainsi, Bénie Traoré et Tino Kadewere ont rejoint l’effectif de Jocelyn Gourvennec. Pas dans les plans à l’OL, le Zimbabwéen a donc posé ses valises chez les Canaris où on se frotte les mains du coup réalisé pour l’accueillir…



« On a eu de très bons renseignements sur la personnalité, sur l’état d’esprit, sur l’homme »

Ce mardi, le FC Nantes a présenté ses deux premières recrues hivernales : Bénie Traoré et Tino Kadewere. Jocelyn Gourvennec a notamment pris la parole concernant l’arrivée de l’attaquant prêté par l’OL, confiant : « C’est un joueur que je connais depuis longtemps et dont j’ai suivi l’évolution. Comme pour Bénie, on a su qu’il y avait peut-être une possibilité d’être libéré par son club. On a eu de très bons renseignements sur la personnalité, sur l’état d’esprit, sur l’homme. On a eu que de bons retours sur son professionnalisme et son investissement. Aujourd’hui, il est très bien intégré en France, parle très bien le français. Quand on a échangé après le match de Lyon, au début de la trêve, le courant est bien passé. Il fallait que ce soit faisable assez vite. Les dirigeants des deux clubs ont fait ce qu’il fallait ».

« Oui, c’est un vrai bon joueur de foot »