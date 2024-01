Mercato : Échec et mat pour Zidane, l’annonce inquiétante

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane ne se trouve pas dans une situation confortable sportivement parlant. Sans club depuis bientôt trois ans, Zidane a vu l’équipe de France et le Real Madrid lui échapper. Si bien que son biographe Frédéric Hermel, journaliste en Espagne et intervenant pour RMC, affirme que le champion du monde 98 n’a pas la moindre idée de la suite de sa carrière.

Zinedine Zidane est sans club depuis le mois de mai 2021, soit au moment de son deuxième départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur principal. Et depuis, plus rien. Certes, en juin 2022, le champion du monde 98 partageait son voeu de prendre les rênes de l’équipe de France, alors que son ancien capitaine chez les Bleus, Didier Deschamps, voyait son contrat arriver à son terme en décembre 2022. Depuis, Deschamps a été prolongé jusqu’à l’été 2026.

Hermel : «Où va Zidane ? Il ne sait pas»

Et alors que Zinedine Zidane était pressenti pour prendre la suite de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le technicien italien a signé un nouveau contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’à l’été 2026. Et maintenant ? Journaliste et biographe de Zinedine Zidane, Frédéric Hermel a fait savoir pendant l’émission de lundi soir sur Rothen s’enflamme que Zinedine Zidane n’avait aucune certitude concernant son avenir. « Où va Zidane ? Il ne sait pas. Quel club de son niveau est libre ? On avait parlé avec Duga (ndlr Christophe Dugarry) du Brésil. Mais il a dit non ».

Riolo : «Il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ?»