Mercato - FC Nantes : Il raconte son calvaire à l’OL à l’origine de son transfert

Thibault Morlain

Au début du mois de janvier, après l’ouverture du mercato hivernal, Tino Kadewere a posé ses valises au FC Nantes. Le Zimbabwéen a été prêté avec option d’achat par l’OL, où il ne jouait pas énormément. Kadewere en a d’ailleurs dit plus sur ses derniers mois compliqués chez les Gones qui l’ont poussé à aller voir ailleurs cet hiver.

En cette seconde partie de saison, Tino Kadewere va tenter de se relancer sous le maillot du FC Nantes. L’attaquant de 28 ans a été prêté avec option d’achat par l’OL, où il n’entrait pas vraiment dans les plans. En manque de temps de jeu à Lyon, Kadewere s’est ainsi engagé avec Nantes.

Mercato - OM : Le FC Nantes prêt à envoyer un joueur à Marseille ? https://t.co/Krzs77lzjg pic.twitter.com/hpEYZN48SO — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Kadewere veut jouer !

A l’occasion de sa conférence de presse ce mardi, Tino Kadewere a évoqué sa situation compliquée à l’OL. Le désormais joueur du FC Nantes a confié : « Cette année, j’ai joué un peu malgré tout mais pas autant que ce que je voulais. Je souhaitais rejoindre un club avec beaucoup de temps de jeu ».

« À Lyon, c’était un moment difficile pour moi »