Mercato : Benzema est reclamé dans un grand club étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière en Arabie Saoudite. Sa première partie de saison à Al-Ittihad n'a pas été une partie de plaisir. Très critiqué, le joueur français a ressenti le besoin de retourner à Madrid pour se ressourcer. Cette situation pourrait le pousser à retourner en Europe, où il est attendu de pied ferme.

Karim Benzema et Al-Ittihad, ce n'est pas l'amour fou. Critiqué par les supporters saoudiens après les résultats médiocres de son équipe, l'ancien international français vivrait mal cette période et pourrait envisager un retour en Europe. Ancien joueur de Manchester United a réclamé son arrivée en Premier League.

Mercato - PSG : Benzema à Paris ? La nouvelle annonce https://t.co/2AeU8mrJpZ pic.twitter.com/ka0JHDWcSK — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Benzema est espéré à l'étranger

« Comment pouvez-vous dire non à Benzema, comment pouvez-vous dire non à cette signature ? Nous l'avons fait avec Cristiano Ronaldo, Falcao, Cavani ou Ibrahimovic. La personne qui aurait le plus besoin de lui en ce moment, c'est Rasmus Hojlund. Hojlund a besoin de quelqu'un pour l'observer et apprendre » a confié l'ancien international anglais dans des propos rapportés par As. Un avis partagé par Louis Saha. L'ancien attaquant de l'équipe de France estime que Benzema pourrait être d'une aide précieuse pour le jeune Rasmus Hojlund, arrivé cet été.

« Benzema ? Il va secouer la ligne d'attaque de Manchester United »