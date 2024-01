En pleine polémique, Benzema s'agace

Thibault Morlain

Déjà vivement critiqué en Arabie Saoudite, Karim Benzema s'est retrouvé ces dernières heures un peu plus dans l'oeil du cyclone. En effet, le Ballon d'Or 2022 a manqué la reprise de l'entraînement d'Al-Ittihad. Il faut dire que Benzema est bloqué à l'île Maurice à cause d'un ouragan. Mais voilà, face à tout ce qu'il peut lire, l'ancien du Real Madrid serait quelque peu remonté.

Alors qu'Al-Ittihad a repris le chemin de l'entraînement, Karim Benzema était lui absent. Forcément, cela a fait énormément parler. Que s'est-il alors passé ? Alors que KB9 a passé ses vacances à l'île Maurice, il y est actuellement bloqué en raison d'un ouragan. Il n'empêche que l'absence de Benzema suscite de nombreuses rumeurs. De quoi agacer le principal intéressé...

Mercato - PSG : Benzema, le rêve d’Al-Khelaïfi se précise ? https://t.co/RRVImWUkpe pic.twitter.com/CZEe7Edyui — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Des rumeurs qui mettent en colère Benzema

Journaliste pour El Chiringuito , Edu Aguirre a également confirmé que Karim Benzema était bloqué à l'île Maurice en raison des conditions météorologiques. De plus, il a aussi expliqué que l'attaquant d'Al-Ittihad était remonté contre les médias qui annoncent qu'il ne veut plus revenir au sein du club saoudien.

Bientôt de retour avec Al-Ittihad