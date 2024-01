Joao Felix - Arabie Saoudite : Un nouveau rapprochement ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir tenté de s’attacher les services de Joao Felix l’été dernier, l’Arabie Saoudite continue d’entretenir le lien avec la star du football portugais. Cet hiver, la maître à jouer du FC Barcelone a passé ses vacances en Arabie Saoudite, avec toute sa famille. Une immersion en plein cœur de la culture saoudienne…

Malheureux à l’Atletico de Madrid, Joao Felix a vu son avenir se joueur entre les mains du dernier mercato d’été. Courtisé de toutes parts, le Portugais a notamment été la cible du championnat saoudien, nouvel eldorado du marché. Des discussions intenses ont eu lieu pour tenter de faire venir le digne successeur de Cristiano Ronaldo auprès de son idole. Finalement, le FC Barcelone a fini par emporter le dossier. Mais la connexion entre le clan Joao Felix et les décideurs saoudiens s’est établie depuis cet été.

Des vacances en Arabie Saoudite

Comme un poisson dans l’eau à Barcelone où il renait clairement de ses cendres, Joao Felix a profité de ses vacances hivernales pour choisir une destination qui ne doit rien au hasard… En effet, le Portugais a séjourné en Arabie Saoudite, avec toute sa famille. L’occasion de découvrir la ville de Riyad, l’oasis d’AlUla et de s’immerger pleinement dans la culture saoudienne. Un séjour remarqué dans lequel Joao Felix a fait plusieurs apparitions publiques, notamment en assistant à un événement qui a fait sensation dans la boxe mondiale, le « Day of Reckoning », au Kingdom Arena de Riyad. Elephant Rock, Maraya, Diriyah, At-Turaif ou encore AlMamlaka : Joao Felix a pu découvrir l’ensemble des trésors de la région. Un aperçu grandeur nature des richesses culturelles du pays comme un avant-goût d’une arrivée future ? La star barcelonaise a en tout cas pu mesurer sa popularité sur Boulevard Riyadh City, en allant à la rencontre de fans. Un dossier qu’il faudra suivre de près dans les mois à venir. Prêté au Barça, Joao Felix (24 ans) appartient toujours à l’Atletico de Madrid et ne semble pas du tout enclin à y retourner.