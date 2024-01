Messi : Ce joueur lâche un aveu improbable

Jean de Teyssière

Champion du monde en 2022 et vainqueur de la Copa America en 2021, Lionel Messi a remporté les trophées principaux avec la sélection de l'Argentine. Une sélection qui attire de nombreux joueurs argentins, comme possédant la double nationalité, pour avoir la possibilité de dire un jour qu'ils ont joué avec Messi. Tous, sauf Santiago Gimenez, qui a avoué avoir choisi de représenter le Mexique plutôt que l'Argentine, et ce, parce qu'il préférait jouer contre Messi et non pas avec lui.

Santiago Gimenez est aujourd'hui attaquant dans le club néerlandais de Feyenoord, et il réalise un excellent début de saison. Toutes compétitions confondues, l'international mexicain a joué 31 matchs pour 20 buts et 6 passes décisives. Récemment, il est revenu sur son choix de jouer pour la sélection mexicaine, plutôt que l'Argentine de Messi, lui qui est né à Buenos Aires. Une réflexion qui a de quoi surprendre.

«J’aime Messi, je pense que c’est le meilleur joueur de l’histoire»

Dans une interview accordé au journaliste Cristian Martin, Santiago Gimenez explique pourquoi il n'a pas choisi de représenter l'Argentine, mais le Mexique : « J’aime Messi, je pense que c’est le meilleur joueur de l’histoire, mais je n’allais pas prendre la décision pour Messi, j’allais la prendre avec mon cœur. »

«Je préfère jouer contre lui qu’avec lui»