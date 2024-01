Mercato - PSG : Mbappé interpelle Messi après son transfert

Amadou Diawara

Pendant deux saisons, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont cohabité au PSG. Alors que la Pulga a migré vers l'Inter Miami l'été dernier, le numéro 7 parisien s'est totalement lâché sur son départ. En effet, Kylian Mbappé a avoué qu'il avait pris beaucoup de plaisir lorsqu'il évoluait aux côtés de Leo Messi au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec le président Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de se trouver un nouveau club, la Pulga s'est envolée vers Paris et s'est engagée pour une durée de deux saisons au PSG. Et après deux années au Parc des Princes, Leo Messi a rejoint l'Inter Miami librement et gratuitement l'été dernier.

Lionel Messi a quitté le PSG l'été dernier

Lors de son passage au PSG, Lionel Messi a évolué avec Kylian Mbappé, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec le club parisien. Interrogé par Prime Video ce mercredi soir, le capitaine de l'équipe de France s'est livré sur sa cohabitation avec le champion du monde argentin. Et Kylian Mbappé (25 ans) a reconnu qu'il s'était régalé aux côtés de Leo Messi.

«Ne plus jouer avec Messi ça te manque toujours»