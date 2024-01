JO 2024 : Deschamps annonce une condition pour Mbappé

Jean de Teyssière

Dans un peu plus de six mois débuteront les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un événement sportif exceptionnel auquel de nombreux sportifs souhaitent participer. Kylian Mbappé a déjà posé sa candidature mais sa motivation pourrait ne pas suffire puisqu’il devra passer par l’aval de son club. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG sait à quoi s’en tenir.

L’année 2024 s’annonce chargée pour Kylian Mbappé. Si tout se passe bien, le Bondynois pourrait disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France en Allemagne avant de rejoindre l’équipe de France olympique pour disputer les Jeux qui auront lieu à Paris. « J'ai toujours voulu les jouer, mais ce n'est pas moi qui décide. Le dernier mot revient à mon employeur, ce ne sera pas un problème s'il ne veut pas. (...) Je ne pense pas que la réflexion (de son club) va prendre beaucoup de temps. C'est oui ou non. Je veux les jouer et je pense que les gens ont envie que je sois là aussi. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise », avait avoué Mbappé en novembre.

«Le dernier mot reviendra aux clubs»

Interrogé à ce sujet par Le Parisien , Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, estime que « Thierry Henry peut faire sa liste, le dernier mot reviendra aux clubs. Il faut donc savoir si c’est oui ou non. Et pas peut-être. Il y a trop d’inconnues. Je ne sais pas si Thierry aura les réponses longtemps à l’avance, c’est tout ce que je lui souhaite. »

