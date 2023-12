Au cœur d'une nouvelle polémique, Neymar se fait allumer au Brésil

Alexis Brunet

Même en ayant quitté le PSG, Neymar fait toujours autant parler de lui. Malheureusement ce n'est toujours pas pour ses exploits sur le terrain, mais plutôt pour son attitude en dehors. Alors qu'il a été victime d'une terrible blessure dernièrement, l'attaquant a embarqué pour une croisière de fête pendant trois jours. Une attitude qui ne passe pas au Brésil.

Après six années au PSG, Neymar a pris une grande décision l'été dernier. Le Brésilien a quitté Paris et il s'est engagé avec Al-Hilal. Un transfert qui avoisinait les 90M€ et qui confirmait le changement de stratégie du club de la capitale, quelques semaines après le départ de Lionel Messi dont le contrat n'avait pas été renouvelé. Malheureusement, l'attaquant n'a pas eu le temps de trop montrer son talent sur les pelouses saoudiennes car il s'est gravement blessé lors d'un match avec sa sélection.

Neymar est encore forfait pendant de longs mois

Face à l'Uruguay à la mi-octobre, Neymar s'est malheureusement fait une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Le Brésilien devra donc être éloigné des terrains pendant de longs mois. Le média Globoesporte indiquait même que l'ancien attaquant du PSG pourrait faire son retour à la compétition seulement en septembre 2024.

L'attitude de Neymar ne passe pas