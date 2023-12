Mercato - PSG : Le clan Mbappé joue un mauvais tour au Real Madrid, la leçon est retenue

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est le sujet du moment, puisque dans seulement quelques mois il pourra quitter libre le Paris Saint-Germain. Les prochaines semaines seront capitales et le Real Madrid semble bien décidé à mettre toutes les chances de son côté pour enfin recruter un joueur qui lui file entre les doigts depuis des années.

Cette fois, c’est peut-être la bonne. Courant après Kylian Mbappé depuis quasiment le début de sa carrière professionnelle, le Real Madrid semble être face à sa dernière chance. Un nouveau refus après l’échec de 2022 serait en effet un affront impossible à oublier pour les Merengues , prêts à faire une croix sur la star du PSG.

Mbappé n’est plus indispensable

C’est en tout cas le message que les Madrilènes souhaitent faire passer, via la presse espagnole. D’après les informations de L’Equipe , le Real Madrid aurait volontairement fait fuiter certaines informations afin de mettre la pression sur Kylian Mbappé, notamment avec Jude Bellingham ou encore Erling Haaland.

Le Real Madrid n’a plus confiance

Le quotidien explique également que la confiance ne serait plus vraiment au rendez-vous entre le Real Madrid et le clan Mbappé, dont la parole n’aurait plus aucun poids. D’ailleurs, contrairement à 2022, les dirigeants madrilènes exigeraient une preuve écrite en cas d’accord trouvé dans les prochaines semaines.