Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid est connu pour Mbappé

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé va se retrouver au centre d’énormément de débats. Le Paris Saint-Germain a toujours bon espoir de le convaincre de prolonger une nouvelle fois, mais le Real Madrid semble vouloir jouer son va-tout, pour enfin s’attacher les services d’une star suivie depuis des années.

On rentre dans LA période importante pour Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, la star française va devoir décider son avenir et encore une fois, les enjeux sont énormes et du côté du Real Madrid on n’a aucune intention de revivre l’échec cuisant de 2022.

L’exemple de Jude Bellingham

D’après les informations de L’Equipe , les Madrilènes auraient changé de fusil d’épaule et s’ils souhaitent toujours recruter Mbappé, plus question de lui dérouler le tapis rouge. L’exemple Jude Bellingham aiderait en ce sens, puisque le quotidien laisse entendre que le Real Madrid utiliserait son exemple pour mettre la pression sur le Français, appuyant notamment sur le fait qu’il ait fait des efforts pour rejoindre le club.

Le Real Madrid veut des preuves écrites !

Mais le véritable point important, concernerait un éventuel accord qui pourrait être trouvé dans les prochaines semaines. En 2022, le Real Madrid expliquait que Kylian Mbappé n’avait pas respecté un accord verbal en prolongeant finalement avec le PSG. Cette fois, les Madrilènes voudraient donc tout coucher par écrit, afin d’avoir une réelle preuve si les choses tournent mal.