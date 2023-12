Mercato - PSG : Coup de théâtre, le Real Madrid prend une décision radicale avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé ne va pas devoir traîner. Dans les prochains jours, le Real Madrid pourrait se présenter à lui avec une offre et devra l'accepter avant la mi-janvier. En cas de refus, le club espagnol pourrait se concentrer sur d'autres pistes. Ce scénario est annoncé par la presse anglaise. Mais ce vendredi soir, un média ibérique vient relancer totalement ce dossier.

Le mois de janvier pourrait être décisif dans le dossier Kylian Mbappé. Déjà car le joueur de 25 ans, lié au PSG jusqu'en juin prochain, sera libre de négocier avec n'importe quelle équipe qui le suit sans se soucier d'éventuelles sanctions. Mais aussi car le Real Madrid a bien l'intention de lui faire signer un pré-contrat avant la mi-janvier. Selon les informations de The Athletic, le club espagnol lui a fixé une deadline afin d'éviter un nouveau feuilleton. Un scénario évoqué quelques jours plus tôt par un journaliste espagnol, Ramon Alvarez de Mon.

Mercato - PSG : Tout est prêt pour Mbappé https://t.co/ho1tCjd99z pic.twitter.com/N2UlQ8Qvar — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

« Le Real Madrid se prépare »

« Le Real Madrid se prépare car la semaine prochaine, quand on sera en janvier, il est planifié que Florentino Pérez appelle Mbappé pour lui poser une question : Veut-il toujours signer au Real Madrid ? Florentino Pérez espère une réponse catégorique. S’il dit « non pas maintenant » , ç a sentira très mauvais » avait confié ce journaliste, travaillant notamment pour Radio Marca.

Un média espagnol relance le feuilleton