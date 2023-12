Mercato - PSG : Ces deux cracks arrivent, une date est annoncée

Alexis Brunet

Le PSG devrait annoncer dans les prochains jours les arrivées officielles de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Les deux joueurs vont donc rejoindre Paris cet hiver et ils devront gratter du temps de jeu au fur et à mesure. Ils pourraient déjà connaître leurs premières minutes de jeu sous le maillot parisien à l'occasion du match de Coupe de France face à l'US Revel.

Le PSG a considérablement recruté l'été dernier, et visiblement cela n'était pas suffisant. Le club de la capitale va opérer quelques retouches à son effectif cet hiver. En effet, deux jeunes Brésiliens vont s'engager avec le PSG : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

Deux transferts pour 40M€

Pour s'assurer les transferts des deux jeunes joueurs, le PSG a déboursé la bagatelle de 40M€ : 20M€ pour Lucas Beraldo et 20M€ aussi pour Gabriel Moscardo, auxquels peuvent s'ajouter 2M€ de bonus. Ils viendront renforcer la défense parisienne et le milieu de terrain, deux secteurs où Paris est parfois un peu court à cause des nombreuses blessures.

Des débuts face à l'US Revel ?