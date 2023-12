Mercato - PSG : L’Arabie Saoudite peut sauver un flop parisien

Axel Cornic

Recruté en 2022 par Luis Campos, Renato Sanches n’a pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain et a donc été poussé vers la sortie après seulement une saison. Son prêt à l’AS Roma ne l’a toutefois pas aidé à se relancer et il pourrait bien tourner court, puisque José Mourinho ne voudrait plus entendre parler du milieu parisien.

Le calvaire de Renato Sanches n’en finit plus. Handicapé par les blessures au Bayern Munich puis au PSG, le Portugais ne voit pas le bout du tunnel, puisqu’il n’a disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et jamais dans leur intégralité...

Rome, déjà fini pour Renato Sanches ?

La patience de José Mourinho semble être finie, puisqu’en Italie plusieurs médias annoncent sa volonté de casser tout simplement le prêt de Renato Sanches, qui devrait donc revenir au PSG. TMW nous apprend toutefois qu’il n’a toujours pas sa place à Paris et pourrait donc à nouveau partir lors du mercato hivernal.

Place à l’Arabie Saoudite

Mais pour aller où ? D’après les informations du portail italien, l’Arabie Saoudite serait intéressée et pourrait tendre la main à Renato Sanches. Aucun club en particulier n’est évoqué pour le moment, mais cette option pourrait permettre au PSG de trouver une solution avec un indésirable dont le contrat court encore jusqu’en 2027.