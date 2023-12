Mercato - PSG : Désastre à 15M€, Paris a tenté d’éviter le pire

Axel Cornic

Poussé vers la sortie l'été dernier, Renato Sanches a trouvé une solution avec un prêt à l’AS Roma. Mais le milieu de terrain n’y arrive décidément pas et José Mourinho aurait vraisemblablement décidé de le renvoyer au Paris Saint-Germain dès le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours.

Censé se relancer en Serie A, Renato Sanches vit un véritable calvaire, avec d’innombrables pépins physiques qui l’empêchent de pouvoir s’exprimer à l’AS Roma. Depuis le début de la saison il n’a joué que 9 matchs toutes compétitions confondues et la patience de José Mourinho semble désormais être terminée.

La Roma ne veut plus Renato Sanches

Plusieurs médias en Italie annoncent en effet ces derniers jours que l’aventure romaine de Renato Sanches serait d’ores et déjà finie. L’AS Roma souhaiterait profiter du mercato hivernal et ainsi casser le prêt pour le renvoyer donc au PSG, où il a un contrat qui court jusqu’en juin 2027. Un coup dur pour le club parisien, qui va devoir faire une croix sur un possible gain entre 11 et 15M€.

Le PSG a tenté un coup, mais...