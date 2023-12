Mercato - PSG : Un retour inattendu en janvier ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Renato Sanches a rejoint l'AS Rome sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Alors que les Giallorossi ne veulent plus du milieu de terrain portugais, il pourrait faire son retour au PSG dès le mois de janvier, et ce, alors qu'il devait rester en Italie jusqu'à la fin de la saison.

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Ce qui a profité à l'AS Rome. En effet, les Giallorossi de José Mourinho ont récupéré Renato Sanches sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

L'AS Rome ne veut plus de Renato Sanches

Peu épargné par les pépins physiques, Renato Sanches n'a pas pu enchainer les matchs lors de la première partie de saison. Mécontente, la direction de l'AS Rome aimerait rompre le prêt du milieu de terrain portugais au mois de janvier.

Un retour au PSG en janvier ?