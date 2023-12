Mercato - PSG : Une nouvelle grosse erreur ?

Arnaud De Kanel

Absent depuis le 26 février dernier et le Classico face à l'OM, Presnel Kimpembe n'est toujours pas remis de sa blessure au tendon d'Achille. Et contre toute-attente, le PSG a pourtant annoncé sa prolongation de contrat juste après la fin du match contre Metz. Assez étonnant, d'autant plus que le champion du monde pourrait se faire opérer et manquer le reste de la saison.

L'aventure va continuer pour Presnel Kimpembe. Alors que son contrat expirait en juin 2024, le défenseur central a prolongé avec son club de toujours, le PSG, jusqu'en 2026. Un très beau cadeau de la part du club de la capitale qui prend là un énorme risque avec Kimpembe.



Le PSG dans le flou avec Kimpembe

Presnel Kimpembe a donc prolongé jusqu'en 2026 alors qu'il n'a pas disputé la moindre minute cette saison. Personne ne sait s'il reviendra à son meilleur niveau un jour mais le PSG a tout de même décidé de prendre le risque. Car oui, Kimpembe n'est toujours pas sorti d'affaire avec sa blessure au tendon d'Achille et le club de la capitale risque de payer un salaire important dans le vide. Les dirigeants l'ont bien voulu car selon L'Equipe , ils auraient proposé à Kimpembe de prolonger à condition qu'il se fasse à nouveau opérer. Le défenseur central a accepté et il devrait être absent jusqu'à la fin de la saison.

«Il est probable que je subisse une correction chirurgicale prochainement»