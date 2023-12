Mercato - Real Madrid : L’entraîneur a fait une annonce à cette star

Hugo Chirossel

En fin de contrat la saison dernière, Toni Kroos a finalement prolongé avec le Real Madrid. L’Allemand a rempilé pour un an supplémentaire, jusqu'en juin 2024. À bientôt 34 ans, il est prêt à poursuivre son aventure avec la Casa Blanca, à condition qu’il soit toujours titulaire. Carlo Ancelotti l’a d’ailleurs rassuré sur le rôle qu’il aurait la saison prochaine.

« Je le vois bien, ce qu'il fera l'année prochaine sera respecté par tout le monde. Les joueurs choisissent ce qu'ils veulent faire, des légendes comme Kroos, Modric, Nacho...., etc. Ils ont gagné la possibilité de choisir ce qu'ils feront à l'avenir . » Comme l’avait annoncé Carlo Ancelotti, les légendes du Real Madrid comme Luka Modric, Toni Kroos ou bien Nacho Fernandez, tous en fin de contrat en juin prochain, sont maîtres de leur destin.

Deux excellentes nouvelles pour le Real Madrid ! https://t.co/PJeydl4zNQ pic.twitter.com/nbFaAVuAJn — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Kroos veut être titulaire pour prolonger

En ce qui concerne Toni Kroos, il est ouvert à une prolongation avec le Real Madrid. « Il y réfléchira. Il se sent bien, il a hâte d'y être. Il pourrait même réintégrer l'équipe nationale allemande pour le Championnat d'Europe. « Et s'il est comme il est aujourd'hui, à 34 ans, alors il continuera à se sentir comme un titulaire, et c'est ce qu'il veut pour renouveler son contrat avec le Real Madrid. C'est son club et il veut prendre sa retraite au moment opportun », a déclaré le journaliste Javier Herráez dans l’émission SER Deportivos .

Ancelotti a rassuré Kroos