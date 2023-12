Mercato : Une star a le champ libre pour sa signature au Real Madrid

Hugo Chirossel

Après Karim Benzema, parti à Al-Ittihad en fin de saison dernière, le Real Madrid pourrait voir d’autres de ses joueurs historiques quitter le club à l’issue de celle-ci. C’est notamment le cas de Toni Kroos, libre en juin prochain. Pour Carlo Ancelotti, l’Allemand, tout comme Luka Modric et Nacho Fernandez, a gagné le droit d’être maître de son destin.

Le Real Madrid a un fonctionnement particulier avec ses joueurs historiques. Les Merengue les prolongent d’un an à chaque fin de saison. Si Karim Benzema en avait profité pour prendre la direction d’Al-Ittihad l’été dernier, Toni Kroos, Luka Modric et Nacho Fernandez ont quant à eux rempilé pour une année de plus.

Fin de carrière ou prolongation pour Kroos ?

Et comme chaque saison, la suite de la carrière de ces joueurs interroge. En ce qui concerne Toni Kroos, il avait laissé entendre l’année dernière qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière, lui qui est âgé de 33 ans. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti estime qu’il a le droit de faire ce qu’il veut, comme Luka Modric et Nacho Fernandez.

«Ils ont gagné la possibilité de choisir ce qu'ils feront à l'avenir»