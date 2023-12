Transferts : Le PSG prépare un gros coup pour 2025 !

Thomas Bourseau

Le PSG ne cesse d’être déçu pour ses offensives sur le marché brésilien après trois échecs de taille. Le club parisien prévoirait de contrecarrer les plans de Chelsea avec Estevao Willian, surnommé Messinho, dans le cadre d’un transfert pour 2025. Explications.

Ces derniers mois, le PSG a enchaîné les ratés sur le marché brésilien. Que ce soit Endrick, Andrey Santos ou encore Vitor Roque, tous ont échappé au Paris Saint-Germain. Respectivement transférés au Real Madrid, Chelsea et au FC Barcelone, les trois cracks auriverdes devraient engendrer un nouveau transfert… celui d’Estevao Willian dit Messinho.

Le Real Madrid prêt à tenter le doublé à Palmeiras après Endrick ?

L’ailier de 16 ans s’est fait un nom au-dela de Palmeiras. Comme son aîné de quelques mois qu’est Endrick, Estevao Willian évolue à Palmeiras et figurerait dans les petits papiers du Real Madrid. C’est en effet ce que 90min souligne ces dernières heures. Néanmoins, le Real Madrid ne mènerait pas la danse dans la course à la signature de Messinho. Et non pas seulement en raison du fait que le principal intéressé ait publiquement déclaré sa flamme à l’éternel rival des Merengue : le FC Barcelone. En effet, c’est au PSG ou à Chelsea que le dossier Estevao Willian se jouerait à l’instant T.

Le PSG veut doubler Chelsea pour Estevao Willian