La prochaine signature du PSG est confirmée

La rédaction

Auteur d'un début de saison impressionnant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery, qui a connu sa première sélection en équipe de France, est sur le point d'être récompensé de ses très bonnes prestations par une prolongation de contrat. Comme révélé par le10sport.com, l'accord est même total avec le PSG pour prolongation de 5 ans.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est désormais titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Grâce à son excellente première partie de saison, le jeune milieu de terrain a même honoré sa première sélection en équipe de France. Cela mérite bien une récompense.

🚨Confirmation des infos @le10sport : accord total pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery.Le #PSG attend ses 18 ans pour officialiser l’annonce.https://t.co/cSVjTmmugA https://t.co/sJNgYORNXy — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) December 11, 2023

Accord total pour Zaïre-Emery

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'accord est total entre le PSG et Warren Zaïre-Emery pour une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2025 actuellement. Une information confirmée par Foot Mercato et Fabrizio Romano ce lundi. Une grande nouvelle pour le club de la capitale qui blinde l'un des plus grands espoirs du football européen.

Zaïre-Emery de retour

D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery a fait son retour plus rapidement à la compétition après son entorse à la cheville subie avec l'équipe de France contre Gibraltar (14-0). Pas attendu avant le début de l'année prochaine, le milieu de terrain de 17 ans est pourtant entré en jeu avec le PSG samedi soir contre le FC Nantes (2-1) et sera disponible pour le choc contre le Borussia Dortmund mercredi soir.