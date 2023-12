Mercato : Un buteur recale le PSG et répond à Mbappé

La rédaction

Epoustouflant depuis le début de la saison avec l'Inter Milan, Marcus Thuram se sent épanoui en Italie. Interpellé par Kylian Mbappé, lui demandant pourquoi il n'a pas signé au PSG, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a expliqué les raisons de son choix lors d'un entretien accordé au Canal Football Club.

Il est étincelant depuis le début de la saison. Débarqué à l'Inter Milan en provenance du Borussia Mönchengladbach cet été, Marcus Thuram, auteur de six buts et six passes décisives en quinze matches, affole les compteurs en Serie A. Pourtant le fils de Lilian Thuram, sous contrat avec le club milanais jusqu'en 2028, était longtemps pressenti pour rallier le PSG cet été.

« L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide »

Au cours d'un entretien accordé au Canal Football Club , l'ancien Guingampais a été invité à répondre à une question de son capitaine en équipe de France, Kylian Mbappé. L'attaquant vedette du club parisien lui a demandé pourquoi il n’a pas choisi de signer au PSG lors du mercato estival. « Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu au PSG. Je n’ai jamais demandé de garanti de temps de jeu, on vient dans un club pour s’y imposer. Mais c’est une question de feeling. L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide », a justifié Marcus Thuram.

« Ils sont tous les trois au PSG, mais ce n’est pas un handicap pour moi »