Le PSG va signer «l’un des meilleurs au monde»

Dans les prochaines semaines, le PSG devrait annoncer la prolongation de l'un de ses cadres. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien est parvenu à s'accorder avec Warren Zaïre-Emery, promis à un brillant avenir. Selon son agent, le milieu de terrain a les épaules et le caractère pour devenir un joueur marquant dans les prochaines années.

Le PSG a bouclé le dossier Warren Zaïre-Emery. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien est parvenu à trouver un accord total avec son milieu de terrain, qui a accepté de prolonger son contrat malgré un intérêt de Manchester City. La direction attend le bon timing pour officialiser la nouvelle. Pour Jorge Mendes, Zaïre-Emery n'est pas le futur, mais bien le président du PSG. A seulement 17 ans, le joueur sert d'exemple et de modèle à plusieurs jeunes.

Son agent lui rend hommage

« C’est un très bon exemple pour tous les jeunes. A seulement 17 ans, il sait quoi faire et comment le faire. Il a une famille fantastique derrière lui. Ils savent comment le soutenir, comment le conseiller, et je pense qu’il est sur le bon chemin. Et à la fin, tout va vite dans le football, tout peut changer en cinq minutes. Il a développé une fort personnalité » a lâché son représentant au micro de Téléfoot. Selon Mendes, Zaïre-Emery a les capacités d'obtenir le Ballon d'Or à l'avenir.

« Il sera sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde »