PSG : Mbappé se fait recaler à Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A Madrid, les supporters perdent patience. Depuis plusieurs années, ils s'attendent à voir débarquer Kylian Mbappé et au denier moment, le joueur fait faux bond. Alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain, son transfert est évoqué en Espagne. Mais selon Alfonso Pérez Muñoz, ancien avant-centre du club merengue, le recrutement du Français n'est plus indispensable.

Ce n'est un secret pour personne ! Le Real Madrid tente depuis plusieurs années de recruter Kylian Mbappé, sans succès. Son dernier essai remonte à 2022, à un moment où le joueur français hésitait à prolonger son contrat à Paris. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Mbappé n'a toujours pas étiré son bail avec le PSG et une nouvelle chance s'offre au Real Madrid. A en croire la presse espagnole, le club merengue devrait revenir à la charge, même si d'autres options sont envisagées en interne comme celle menant à Erling Haaland (Manchester City).

Mercato : Le PSG a identifié son prochain transfert ! https://t.co/BfC73FJcnD pic.twitter.com/qZ403OzhMx — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

Entre Mbappé et Haaland, le choix est fait

Ancien avant-centre du Real Madrid, Alfonso Pérez Muñoz a été interrogé sur le meilleur choix entre Mbappé et Haaland. « Les deux, mais si ce ne devait être qu'un seul, en raison du profil dont Madrid a besoin, ce serait Haaland. Je pense que Mbappé est le meilleur au monde, mais à ce poste, ils ont Vinicius et Rodrygo » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à As.

« J'aurais signé un buteur »