Mercato : Une star du PSG poussée au départ par Luis Enrique ?

Dans la logique, c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait être dans les buts du PSG face au Borussia Dortmund. Mais face aux performances d’Arnau Tenas, certains réclament des changements de la part de Luis Enrique. Aux yeux de Daniel Riolo, cela serait une grande erreur et si cela venait à arriver, cela pourrait acter un départ de Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma exclu face au Havre, Arnau Tenas en a profité pour prendre la lumière dans les buts du PSG. Impressionnant, l’Espagnol s’est fait remarquer. Et à quelques jours du match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, la hiérarchie des gardiens parisiens fait parler. Mais pour Daniel Riolo, ce débat n’a pas lieu d’être…

PSG : «Arrêtons le délire», Riolo hallucine avec Mbappé https://t.co/KJIbqf2eoF pic.twitter.com/KrF12mXI31 — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« C’est un tel désaveu »

Pour L’After Foot , Daniel Riolo a évoqué cette concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Il a alors confié : « J’ai du mal à croire qu’on parle déjà de concurrence entre Tenas et Donnarumma. C’est un tel désaveu pour Donnarumma et pourtant je sais que l’on en parle. (…) Evoquer une concurrence, c'est absolument anormal. Et cette anormalité m’interpelle parce que quelque part on le pense tous ».

« Le message que t’enverrait à Donnarumma c’est quitte le club »