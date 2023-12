PSG : Un attaquant annonce du lourd avant le choc

Arnaud De Kanel

Buteur face à son ancien club, Randal Kolo Muani a donné la victoire au PSG samedi soir face au FC Nantes. En renard des surfaces, l'attaquant parisien avait bien suivi pour inscrire un but capital pour se donner confiance en vue du match face à Dortmund. D'ailleurs, il se montre plutôt confiant pour le déplacement en Allemagne.

Le PSG continue sur sa lancée en Ligue 1. A quatre jours d'un match crucial face au Borussia Dortmund, le club de la capitale s'est rassuré en battant le FC Nantes grâce à des buts de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani. De bon augure avant le choc de mercredi selon l'ancien attaquant nantais.

«C’était important pour nous de gagner à domicile»

« Il fallait qu’on prenne les trois points. C’était important pour nous de gagner à domicile. On a fait du beau jeu, c’est ça qui est rassurant même si on n’a su concrétiser quelques actions, on avait quand même la maîtrise de ce match. On repart avec les trois points et maintenant on va se concentrer pour Dortmund », a lâché Randal Kolo Muani au micro de Canal+ après la rencontre. Et en ce qui concerne ce fameux match face à Dortmund, il ne se fait pas beaucoup de souci.

«On est très confiants»