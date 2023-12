Le Qatar boucle un deal à 530M€, le PSG jubile

La rédaction

Depuis jeudi, QSI a ouvert le capital du PSG à un nouvel investisseur, Arctos Partners, qui a acquis 12,5% des parts du club pour une somme d'environ 530M€. Celle-ci va notamment permettre aux Parisiens de poursuivre leur progression et leurs investissements, ce qui n'est pas pour déplaire à Luis Campos.

Depuis jeudi, le PSG n'est plus seul aux commandes. En effet, QSI, qui a racheté le club parisien en 2011, a officialisé la vente de 12,5% de ses parts du PSG au fonds d'investissement américain Arctos Partners. Ce dernier devient actionnaire minoritaire du club de la capitale. Pour ce faire, 530M€ ont été investis, ce qui valorise le PSG à 4,25 milliards d'euros. Dès lors, plusieurs protagonistes du club ont fait part de leur joie et Luis Campos a abordé en leur sens.

« Tout le monde ici a fait un énorme travail de valorisation du club »

Interrogé au micro de Canal + avant le match contre le FC Nantes ce dimanche soir, Luis Campos s'est réjouit de la nouvelle. « L’arrivée d’un nouvel actionnaire ? Pour moi c’est fantastique. Je suis arrivé dans le football français un peu en même temps que QSI. Quand on voit qu’ils ont acheté le club pour 70M€ et aujourd’hui sa valeur c’est 4Md€, ça veut dire que le président, le club, tout le monde ici a fait un énorme travail de valorisation du club » .

