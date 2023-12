Le Qatar prépare du lourd avec le PSG !

Alexis Brunet

Le PSG se porte bien, autant sportivement que financièrement. Le club de la capitale est premier de Ligue 1, et il est l'un des plus grands clubs d'Europe quand on parle capital. Le champion de France serait évalué aujourd'hui à près de 4,25 milliards d'euros. Mais il est fortement possible que cela augmente dans les années à venir.

Après douze ans à la tête du PSG, le Qatar a décidé d'ouvrir son capital. Ainsi, Arctos Partners est devenu actionnaire minoritaire du club de la capitale dernièrement. Le fonds d'investissement américain a acquis 12,5% du capital du champion de France, pour la coquette somme de 530M€.

Le PSG est valorisé à 4,25 milliards d'euros

Ce chiffre prouve le développement vertigineux du PSG. C'est simple, ce dernier serait maintenant évalué à 4,25 milliards d'euros. Ce qui est fou, quand on se rappelle qu'en 2011, le Qatar avait payé 70M€ pour s'offrir le club de la capitale.

Le PSG va poursuivre sa croissance dans le futur