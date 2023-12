PSG - Qatar : Un problème à 200M€ est révélé

Alexis Brunet

Le PSG a annoncé dernièrement un accord avec Arctos Partners. La société américaine devient donc partenaire minoritaire du club de la capitale. Cela se matérialise notamment par une arrivée conséquente de fonds. Une bonne nouvelle pour le champion de France, qui avait par exemple dû demander 200M€ à QSI la saison dernière.

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, le club de la capitale est devenu l'un des plus gros clubs de football du monde, et l'une des marques les plus puissantes. Alors que le Qatar avait racheté le champion de France pour 70M€ en 2011, il serait maintenant évalué à 4,25 milliards d'euros.

Arctos Partners devient actionnaire minoritaire du PSG

Le PSG est donc rentré dans une nouvelle galaxie depuis dix ans, et il attire donc de nombreux investisseurs. Dernièrement le club de la capitale a annoncé l'arrivée du fonds d'investissement Arctos Partners, en tant qu'actionnaire minoritaire. Le fonds américain est entré à la hauteur de 12,5% dans le capital parisien.

Le PSG avait besoin de 200M€ la saison dernière