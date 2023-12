PSG : Le Qatar boucle une opération à 530M€

Pierrick Levallet

Ce jeudi, le PSG a officialisé une grande nouvelle. Propriétaire du club de la capitale depuis 2011, QSI s'est désormais associé à Arctos Partners. Le fonds américain s'est offert 12,5% des parts de la formation parisienne. De son côté, le Qatar va toucher un joli jackpot en ayant céder des parts du PSG.

Propriétaire du PSG depuis 2011, QSI s’est associé à un nouvel acteur. Le club de la capitale a en effet annoncé l’entrée d’Arctos Partners dans le capitale de la formation parisienne. Le fonds américain détiendra désormais une part minoritaire du PSG et ne devrait pas vraiment avoir de pouvoir de décision concernant l’aspect sportif.

Arctos Partners intègre le capital du PSG

« Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons » a d’ailleurs indiqué Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué publié ce jeudi.

QSI va récupérer un jackpot