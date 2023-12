PSG : Tout est relancé pour Zaïre-Emery ?

Amadou Diawara

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery a été victime d'une entorse de la cheville. Alors qu'il ne devait pas retrouver la compétition avant l'année prochaine, le crack de 17 ans pourrait faire son retour plus tôt que prévu. En effet, Warren Zaïre-Emery a participé à l'entrainement collectif du PSG ce mercredi après-midi.

Titulaire indiscutable au PSG, Warren Zaïre-Emery a obtenu sa première convocation en équipe de France lors de la dernière trêve internationale. Dans la foulée, le crack de 17 ans a fait ses débuts en Bleu contre Gibraltar (14-0 le 18 novembre). Toutefois, Warren Zaïre-Emery a quitté prématurément la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice, et ce, à cause d'une entorse de la cheville.

Zaïre-Emery est déjà de retour à l'entrainement collectif

Malheureusement pour le PSG, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas reprendre la compétition avant le début de l'année 2024, à moins que... D'après les informations du Parisien , le numéro 33 rouge et bleu pourrait faire son retour plus tôt que prévu.

Un possible retour contre Dortmund pour Zaïre-Emery ?