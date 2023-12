Le Qatar prêt à lâcher le PSG ? La décision est déjà prise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec l’arrivée de Arctos Partners au PSG, les questions sont nombreuses, notamment sur les plans du Qatar avec la formation parisienne sur le long terme. Cependant, un désengagement de QSI n’est absolument pas d’actualité, et l’entrée du fonds d'investissement américain dans le capital du club en est la preuve.

C’est un changement important dans l’histoire récente du PSG. Après avoir racheté le club en 2011, le Qatar a décidé d’accueillir un nouvel investisseur avec l’entrée dans le capital du fonds d’investissement Arctos Partners à hauteur de 12,5 %. « En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons », s’est réjoui Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué publié par le PSG. Un signal fort envoyé par QSI.

Nouveau projet colossal à Paris, le Qatar va-t-il vendre le PSG ? https://t.co/E8ZXS4dG5w pic.twitter.com/HfGqBJsYXm — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Le Qatar ne compte pas céder le PSG

En effet, cette entrée dans le capital montre que le Qatar se projette vers le futur. France Info et Le Parisien ont d’ores et déjà affirmé qu’un désengagement du propriétaire du PSG n’était pas d’actualité. Interrogé par le quotidien francilien, le responsable des études économiques du CDES de Limoges explique pourquoi l’arrivée de Arctos permet d’être fixée sur les intentions du Qatar.

« C’est une façon d’envoyer un signal fort au marché »