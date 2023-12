Il annonce un projet colossal au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, un nouvel investisseur est entré dans le capitale du PSG. QSI a effectivement cédé 12,5% de ses parts au fonds d'investissement américain Arctos Partners pour un total avoisinant les 531M€. Un accord qui réjouit Doc O'Connor, cofondateur et associé directeur d'Arctos Partners, qui ne manque pas d'annoncer la couleur pour la suite du projet parisien.

Comme attendu depuis plusieurs semaines, QSI a ouvert le capital du PSG à un autre investisseur, en l'occurrence Arctos Partners. Le fonds d'investissement américain a racheté environ 12,5% pour 531M€ ce qui valorise le club de la capitale à 4,25 milliards d'euros. Pour rappel, QSI avait racheté le PSG pour 70M€. L'évolution de la valorisation du club parisien est donc très impressionnante. Doc O'Connor, cofondateur et associé directeur d'Arctos Partners, se réjouit d'ailleurs de cet accord.

QSI et Arctos Partners ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2023

Arctos Partners s'enflamme pour son arrivée au PSG

« QSI a transformé le Paris Saint-Germain en l'un des clubs de football les plus renommés et accomplis au monde, en développant à la fois une marque internationale et l'une des communautés de supporters les plus engagées au monde. Aujourd'hui, le PSG est une institution sportive iconique avec une histoire riche et qui est régulièrement en lice pour les premières places dans les compétitions nationales et européennes », s'enthousiasme-t-il dans le communiqué publié par le PSG, avant d'annoncer la couleur pour la suite du projet.

«Nous apporterons notre expertise stratégique favoriser la prochaine phase de développement, de croissance et de succès de cette grande institution»